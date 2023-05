Dono de recicláveis em Dois Irmão do Buriti é autuado em R$ 50 mil por irregularidades

Foram localizados 1.869 galões de defensivos e fertilizantes / Foto: Divulgação

O dono de um depósito de recicláveis de Dois Irmãos do Buriti foi autuado em R$ 50 mil após fiscalização da PMA (Polícia Militar Ambiental), por armazenamento e disposição de forma inadequada de embalagens de agrotóxicos, na tarde de quarta-feira, 3.

O autuado afirmou que recolheu as embalagens em propriedades rurais e depositou no barracão onde as embalagens seriam trituradas para serem vendidas para empresas de reciclagem de plásticos na cidade de campo grande. Entretanto, produtos de embalagens perigosas exigem armazenamento adequado, como o isolamento, impermeabilização, contenção para possível vazamento dos produtos, como rótulos de riscos e placas de advertência.

O flagrante foi feito durante a fiscalização conjunta com a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal, em um barracão, localizado no centro da cidade. Foram localizados 1.869 galões de defensivos e fertilizantes de 20 litros, 30 galões de 3 litros e 1.278 frascos de defensivos e fertilizantes de 1 litro, totalizando 3.177 embalagens dos agrotóxicos armazenadas ilegalmente no local.

A PMA confeccionou um auto de infração administrativo contra o infrator, arbitrou multa e o notificou a dar a destinação adequada às embalagens dos produtos perigosos, ou seja, os fabricantes, ou um responsável para essa devolução. O autuado também poderá responder por crime ambiental, previsto pela Lei de Crimes Ambientais. A pena é de um a quatro anos de reclusão.