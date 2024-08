Homem é autuado em Sete Quedas após matar gato de estimação com espingarda

Espingarda apreendida / Divulgação

Um episódio de crueldade contra animais chocou a comunidade de Sete Quedas na última segunda-feira, 26. Um homem, identificado foi preso em flagrante após matar o gato de estimação de sua vizinha com um tiro de espingarda de pressão.

O incidente gerou uma mobilização rápida das autoridades locais. O caso começou quando a vítima, uma residente local, acionou a Polícia Civil após observar o homem manuseando uma espingarda em sua propriedade.

Em seu relato, a vítima afirmou ter visto suspeito atirar contra o gato dela, que estava próximo da horta dele. O disparo resultou na morte imediata do animal.

A vítima também relatou ter visto o agressor cavando um buraco com o corpo do gato ao lado. A equipe da Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, deslocou-se rapidamente para o local do ocorrido.

Durante a abordagem, o rapaz, inicialmente, negou as acusações, mas acabou confessando que o tiro foi disparado com uma espingarda de pressão. O homem alegou que a intenção era apenas “assustar” o gato, que estava em sua horta, e não lhe causar dano.

A Polícia Civil encontrou o corpo do animal enterrado próximo ao terreno do autor. S.F. foi autuado em flagrante pelo crime de maus-tratos a animais, conforme prevê a Lei 14.064/2020.

Esta legislação, que endureceu as penas para crimes contra cães e gatos, estabelece penas de 2 a 5 anos de reclusão, além de multa e proibição de guarda de animais. Em casos que resultem na morte do animal, a pena pode ser aumentada em até 1/3.

A vítima expressou alívio pela rápida ação das autoridades e pela iminente justiça para seu falecido animal. As investigações sobre o caso estão em andamento e o homem permanecerá sob custódia aguardando a decisão do Poder Judiciário.

"A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul reiterou seu compromisso com a proteção animal e afirmou que não tolerará nenhum tipo de violência contra os animais. A autoridade policial local, delegada Ridrya Queiroz, adverte que maus-tratos a animais é um crime sério e que a instituição continuará a trabalhar para garantir que tais atos não fiquem impunes".