Homem é encontrado morto caído em moto em Sanga Puitã

Homem, de 49 anos, foi encontrado morto ao lado de uma motocicleta, na MS-463, no distrito de Sanga Puitã, em Ponta Porã, na noite de terça-feira (20).

Segundo informações do Ponta Porã News, a vítima seguia sozinha com a moto, sentido a cidade de Amambai. A vítima foi encontrada caída ao lado da moto no meio da rodovia.

Estiveram no local as Polícias Militar e Civil, além de peritos. As circunstâncias do acidente serão investigadas.