Homem é esfaqueado enquanto consumia bebidas alcoólicas em Aquidauana

Ilustrativa

Uma tentativa de homicídio foi registrada na madrugada de hoje, na Rua Antônio Campelo, no Bairro Exposição, em Aquidauana.

De acordo com informações fornecidas pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), a equipe policial foi acionada para atender a uma ocorrência de esfaqueamento.

Ao chegar no local, os policiais encontraram a vítima, que estava consciente e orientada, apesar do grave ferimento na região do pescoço, causado por uma facada.

Segundo o relato da vítima, o agressor é um homem, conhecido como "Cheiroso".

O ataque ocorreu enquanto a vítima consumia bebidas alcoólicas.

O Corpo de Bombeiros, sob o comando do Sargento Paulo Rogério, foi acionado e realizou os primeiros socorros.

A vítima foi estabilizada e encaminhada ao Pronto-Socorro, onde recebeu atendimento médico.

As informações do hospital indicam que a vítima não corre risco de vida e está em recuperação.

O autor não foi encontrado.