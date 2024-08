Homem é preso em Anastácio por furto de bicicleta

Bicicleta recuperada / Divulgação

No último domingo, a Polícia Civil de Anastácio efetuou a prisão de um homem após ele ser flagrado com uma bicicleta furtada. A vítima entrou em contato com a Delegacia local por telefone para reportar o crime, o que acionou imediatamente o Setor de Investigação Geral (SIG).

O SIG iniciou diligências investigativas e, com agilidade, conseguiu identificar e localizar o suspeito no início da tarde de hoje. O homem foi encontrado em posse do bem subtraído, resultando em sua prisão em flagrante.