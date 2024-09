Homem é preso em flagrante por receptação de celular furtado em Jardim

Divulgação

A equipe da Seção de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Jardim prendeu em flagrante um homem acusado de receptação de um aparelho celular furtado, avaliado em cerca de R$ 1 mil.



A prisão ocorreu na manhã de quinta-feira (12), durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, que fazia parte de uma investigação mais ampla sobre tráfico de drogas na região.

Durante a operação, os policiais encontraram o celular em posse do detido. Inicialmente, o homem alegou ter adquirido o dispositivo em uma loja. No entanto, após a verificação do IMEI do aparelho e consulta com a vítima, foi confirmado que o celular havia sido furtado em agosto deste ano.

O aparelho foi devolvido à vítima após a confirmação dos dados e conclusão da perícia. O suspeito foi levado para a delegacia, onde foi formalmente autuado em flagrante por receptação.