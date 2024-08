Homem é preso horas após assassinato em Bodoquena

Viatura da Polícia Civil / Divulgação

Um homem foi preso na noite de domingo, 18, após esfaquear e matar um morador de Bodoquena. O suspeito foi encontrado horas após o crime.

Segundo a polícia, na noite de sábado, 17, por volta das 23h, o suspeito, com um instrumento perfuro-cortante, teria atacado a vítima. A vítima sofreu ferimentos graves e faleceu logo após chegar ao hospital.

A Polícia Civil iniciou as investigações e identificou o suspeito, que estava foragido. As buscas, realizadas com apoio da Polícia Militar, levaram à localização do suspeito em uma área de vegetação na cidade.

Por volta das 15h de domingo, o rapaz foi preso e levado ao posto de saúde para exame de corpo de delito. A arma utilizada no crime também foi encontrada e apreendida. O caso segue em andamento com o procedimento flagrancial.