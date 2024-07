Irmão encontra homem ferido a tiros no quintal em Campo Grande

Crime foi registrado na Cepol / Reprodução/Midiamax

Um homem de 37 anos foi ferido por quatro tiros na madrugada deste domingo (28) no Bairro Jardim Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Campo Grande. Ele estava no quintal de sua residência quando foi alvejado.

De acordo com o boletim de ocorrência, o irmão da vítima relatou que estava em casa quando ouviu cerca de quatro disparos, porém inicialmente pensou que fosse uma ocorrência na rua.

Cerca de 30 minutos após os tiros, a vítima bateu na porta pedindo socorro. Ele explicou que estava no quintal quando foi atingido pelos disparos e afirmou que o autor dos tiros passou em um carro preto, mas não conseguiu identificá-lo.

Os disparos atingiram as coxas e uma das mãos da vítima. Ele foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levado para a Santa Casa.

A Perícia Técnica foi chamada para investigar o local. Durante os trabalhos periciais, foi encontrado um projétil próximo à residência e outro no quintal.

Até o momento, não há informações sobre os suspeitos. O caso foi registrado na Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada) como tentativa de homicídio e está sendo investigado.