Justiça decide pela liberdade de Cezário e outros envolvidos em desvio de R$ 10 Mi

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) manteve a liberdade do presidente afastado da Federação de Futebol de MS, Francisco Cezário de Oliveira, e de mais seis pessoas suspeitas de corrupção no futebol do estado. A decisão de habeas corpus, ocorrida na quinta-feira (27), resultou na liberação de Valdir Alves Pereira, Aparecido Alves Pereira, Rudson Bogarin Barbosa, Umberto Alves de Oliveira, Francisco Carlos Pereira e Marcelo Mitsuo Ezoe Pereira, que usarão tornozeleiras eletrônicas.

Segundo informações do Jornal Midiamax, a defesa de Cezário, representada pelo advogado André Borges, destacou que a decisão foi unânime e que os liberados devem deixar a prisão no mesmo dia. Cezário, que estava cumprindo o processo judicial em casa, e os outros seis, que estavam presos, são réus em um processo sobre corrupção no futebol de MS, envolvendo um desvio de R$ 10 milhões. Os sete terão um prazo de 10 dias para apresentar suas defesas, e todos responderão ao processo em liberdade.

A prisão de Cezário ocorreu em 21 de maio durante a Operação Cartão Vermelho, conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), que também prendeu seus sobrinhos e outros membros da FFMS. Cezário conseguiu sua liberdade em 21 de junho após sofrer um princípio de infarto, e o habeas corpus envolveu todos os presos na ação.