Mais de mil pessoas e 50 instituições já aderiram à campanha #TodosporElas

Divulgação

Lançada há pouco mais de um mês pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, em parceria com o Poder Executivo e Legislativo estaduais, a campanha #TodosporElas continua recebendo a adesão de novas instituições com a mesma finalidade: o fim do feminicídio e da violência contra as mulheres. As mais recentes adesões foram o Consulado da Bélgica, o Superior Tribunal Militar e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

A cônsul-geral da Bélgica, Valentine Mangez, esclarece que o país tem como prioridade a luta pelos direitos das mulheres: “A luta pelos direitos das mulheres em geral, especialmente a luta contra o feminicídio, é prioridade para a Bélgica. É por isso que adotamos uma lei específica para o assunto em 2022. Portanto, estamos muito satisfeitos, como consulado e eu pessoalmente, em participar dessa campanha. É essencial que todas as autoridades públicas se empenhem sobre o assunto e trabalhem em conjunto”, enfatizou Valentine.



Realizada em conjunto pelo Poder Judiciário estadual, Governo do Estado de MS e Assembleia Legislativa, a campanha atualmente já tem o apoio de mais de mil pessoas e mais de 50 instituições fizeram a adesão ao movimento.



A desembargadora Jaceguara Dantas da Silva, idealizadora da campanha e responsável pela Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal, comemora a repercussão e a procura das pessoas e das novas instituições. “A adesão é importante não apenas no aspecto formal. Que possamos usar a campanha para atingir o máximo de pessoas. Só vamos vencer com os esforços de todas as instituições”, reforçou.



A campanha tem o total apoio do presidente do TJMS, Des. Sérgio Fernandes Martins, que disponibilizou áreas do Tribunal como a Secretaria de Comunicação e a Secretaria de Tecnologia da Informação para auxiliar diretamente a equipe da Coordenadoria da Mulher no desenvolvimento das ações.

Como aderir

Pessoas e instituições que queiram participar voluntariamente da campanha devem acessar o link, preencher o termo de adesão da campanha e enviar no e-mail coordenadoriadamulher@tjms.jus.br.

Cabe destacar que as organizações devem enviar também o seu logotipo para o mesmo e-mail. Mais informações podem ser obtidas no site da campanha.

#TodosporElas – Inspirada no poder da comunicação para sensibilização e mobilização, a população também é incentivada a participar da campanha, por meio do compartilhamento de peças disponibilizadas gradativamente, bem como pela hashtag #TodosPorElas nas redes sociais. Também é possível apoiar usando o coração lilás, símbolo do movimento.