Motociclista embriagado é preso após cair no bairro Alto

Delegacia de Aquidauana / Divulgação

Na madrugada do último domingo, 21, às 3h, a Polícia Militar atendeu um motociclista caído na Rua Leonel Alves Corrêa, no bairro Alto, em Aquidauana. O condutor estaria embriagado.

Moradores teriam acionado a polícia ao notar que o indivíduo estava caído na via com uma motocicleta Honda Bros. No local, o motociclista de 52 anos apresentava sinais visíveis de embriaguez, como falta de equilíbrio, odor etílico forte, vestimentas desalinhadas, sonolência e fala alterada. Ele foi convidado a fazer o teste de alcoolemia, mas recusou.

Foi registrado o Termo Circunstanciado de Ato de Circulação de Pessoa. Além disso, o rapaz informou não possuir CNH, e após checagem nos sistemas oficiais, não foi encontrado registro de documento em seu nome.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana para as providências legais necessárias.