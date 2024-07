Mulher mente sobre estupro após perder R$ 1,1 mil no 'jogo do tigrinho' em Amambai

Bicicleta encontrada / Divulgação

Uma mulher está sendo investigada por falso comunicado de estupro após perder cerca de R$ 1.147,00 em jogo de azar online, conhecido como "jogo do tigrinho", em Amambai.

Segundo o registro do último domingo, dia 30, a mulher relatou que um motorista teria apontado uma arma de fogo e a forçado a entrar no carro, colocando também sua bicicleta no porta-malas. Alegou ter sido levada para uma área de mata onde sofreu abuso sexual. Após o ato, o agressor teria fugido do local levando consigo a bicicleta e a abandonando ali.

Após tomar conhecimento dos fatos, os investigadores da SIG de Amambai iniciaram diligências para apurar a veracidade das informações, incluindo a busca por imagens de câmeras de segurança e outras evidências. Durante as investigações, foram identificadas inconsistências nas declarações da mulher, que apresentou versões contraditórias dos acontecimentos.

A equipe policial constatou que certas informações fornecidas pela mulher não condiziam com a realidade dos fatos. Diante dessas inconsistências, os investigadores confrontaram a mulher sobre as contradições, momento em que ela confessou ter inventado a história devido à perda do dinheiro em apostas de jogos de azar online, conhecidos como “Jogo do Tigrinho”.

A bicicleta foi encontrada abandonada em uma mata fechada na cidade de Amambai.

A mulher passa a ser investigada pelo crime de falsa comunicação de crime, conforme previsto no Art. 340 do Código Penal Brasileiro, que estipula pena de detenção de um a seis meses, ou multa, para quem provoca a ação de autoridade ao comunicar crime ou contravenção que sabe não ter ocorrido.

A Polícia Civil alerta para os riscos associados aos jogos de azar online, que podem levar ao vício e a consequências financeiras severas. É crucial que familiares e amigos estejam atentos a sinais de comportamento compulsivo e busquem ajuda profissional diante de qualquer suspeita de dependência.