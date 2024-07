Mulher que cegou tatuador continua presa em Curitiba

Divulgação/PCPR/Marco Codignola

Sônia Obelar Gregório, de 42 anos, presa no dia 26 de junho em Curitiba, no Paraná, continua no presídio da cidade e sem previsão para ser transferida para Campo Grande, de onde partiu o mandado de prisão que culminou em sua detenção.

Conforme divulgado pelo TopMídiaNews, a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) explicou que não houve nenhuma transferência.

Na apuração, ainda foi detalhado que também "não houve pedido de vaga" para um presídio de Campo Grande - ou seja, ela segue detida em Corumbá.

Ela estava foragida pelo crime de lesão corporal gravíssima e contra ela havia um mandado de prisão expedido em março do ano passado pela Vara Criminal de Campo Grande.

Caso

O caso que chocou Campo Grande aconteceu no dia 22 de fevereiro, na rua Cajazeiras, no bairro Aero Rancho. Segundo a ocorrência, a vítima saiu da academia e chegava em casa quando encontrou a ex com quem havia terminado há quatro meses.

A mulher se aproximou e jogou uma caneca de soda no rapaz. O homem tentou sair com a moto, mas logo perdeu a visão e pediu ajuda em uma residência e foi encaminhado para a Santa Casa, onde ficou internado por um longo período até receber alta.

O tatuador chegou a passar por cinco cirurgias, mas infelizmente, não conseguiu recuperar a visão e, também infelizmente, não conseguiu manter o olho direito, removido em um dos últimos procedimentos.