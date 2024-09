Operação mobiliza força-tarefa na rodoviária de Aquidauana

Viaturas no local / Ronald Regis/O Pantaneiro

Uma grande operação está em curso na rodoviária de Aquidauana, no bairro Alto, nesta terça-feira, 3.

Coordenada pelo Ministério Público Estadual, a ação conta com o apoio da Polícia Civil e da Polícia Militar, e está movimentando o local com uma intensa presença de policiais.

De acordo com informações preliminares, a operação envolve várias abordagens e revistas, mobilizando uma significativa força-tarefa de agentes de segurança.

A reportagem do Jornal O Pantaneiro tentou contato com o promotor responsável e o delegado que lideram a operação, mas ambos preferiram não se pronunciar no momento, alegando que a operação ainda está em andamento.

Imagens obtidas no local mostram a presença massiva de policiais, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, que realizam inspeções rigorosas na rodoviária. A movimentação chamou a atenção de moradores e passageiros que passavam pelo local.

Ainda não foram divulgados os motivos específicos da operação, nem se há pessoas detidas ou materiais apreendidos até o momento.