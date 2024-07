Operação resulta em prisão de traficantes com mais de 800kg de drogas

Divulgação

Nesta data, em diligências no âmbito da Operação Protetor de Fronteiras e Divisas, focada no acompanhamento sistemático das organizações criminosas e tráfico de drogas, foram recebidas informações a respeito do envolvimento de um veículo Fiat Strada, de cor vermelha, no fornecimento e distribuição de drogas no bairro Nova Campo Grande.

Durante o monitoramento, o veículo foi localizado e parou em frente a uma residência. Os ocupantes apresentaram comportamento suspeito, o que justificou a abordagem policial. Durante a revista, foi encontrada uma porção de maconha no interior do veículo.

Com base nas fundadas suspeitas de que havia depósito de drogas no interior da residência, os policiais observaram pela janela externa uma grande quantidade de tabletes de entorpecentes. Após as conferências e pesagens, o total apreendido foi de 693,45 kg de cocaína e 118,75 kg de maconha.

Duas pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico, encontrando-se agora à disposição da justiça.