Operação Tempo de Caça: Foragidos são presos em Corumbá e Ladário

Polícia Civil de Ladário / Divulgação

Na manhã desta quarta-feira, 3, a Delegacia de Ladário e a Polícia Penal de Corumbá coordenaram a segunda fase da operação "Tempo de Caça". O objetivo da operação é capturar indivíduos condenados, presos provisoriamente e foragidos do sistema prisional, assegurando que cumpram suas penas conforme determinado pela lei.

Em Ladário, a ação resultou na prisão de dois homens, de 37 e 41 anos, nos bairros Alta Floresta e área central. Ambos foram condenados por roubo majorado e tráfico de drogas, cada um com pena de cinco anos de prisão. Em Corumbá, um homem de 27 anos, condenado por roubo majorado com pena de seis anos, foi detido no Centro da cidade.

Os indivíduos capturados foram encaminhados ao presídio local, onde permanecerão à disposição da Justiça para cumprimento de suas penas.