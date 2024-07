Operação Vale dos Ventos: Polícia de MS prende suspeito de estupro virtual na Bahia

Prisão nesta manhã

A equipe da Delegacia de Atendimento à Mulher de Bataguassu e do Núcleo Regional de Inteligência de Bataguassu, prendeu nesta terça-feira, 2, um homem na Bahia suspeito de estupro virtual contra uma adolescente de 13 anos.

Desencadeada como operação Vale dos Ventos, a Polícia Civil investigava após a vítima relatar a violência sexual suportada por 38 dias.

O suspeito, através de uma falsa montagem, começou a chantagear a menina, obrigando a vítima a realizar e registrar atos sexuais. A investigação utilizou modernas técnicas de ciberinvestigação, de forma que foi possível pelo Núcleo Regional de Inteligência localizar o suspeito, morador de Fátima, uma cidade do nordeste baiano, a 150 km de Aracaju, na Bahia.

Após a localização do suspeito, o delegado responsável representou pela prisão preventiva e busca e apreensão a fim de apreender os registros da adolescente, bem como identificar novas vítimas. Tais pedidos foram prontamente deferidos pelo juízo de Bataguassu.

A Polícia Civil, desde a Delegacia Regional até a Administração Superior, não poupou esforços, de maneira que 4 policiais de Bataguassu foram enviados à Bahia através de avião pertencente ao DRACCO. Na cidade baiana, foram recebidos com honras e grande apoio pela polícia civil local e pelos cidadãos locais.

A ação operacional contou com policiais sul-mato-grossense e baianos. O suspeito preso possui dois registros policiais pela mesma prática, mas não havia sido denunciado anteriormente pelo entendimento de ausência de provas pelo Ministério Público local.

Agora, com a parceria criada, espera-se o compartilhamento de provas entre a PCMS e PCBA, a fim que as outras duas vítimas também encontrem justiça.

"Ressalta-se que o estupro virtual é uma modalidade de violência que tem crescido enormemente, representando um perigo concreto principalmente as nossas jovens. Trata-se de delito de difícil investigação, tendo em vista que o autor pode se encontrar em qualquer lugar do país ou do mundo, escondendo se atrás do anonimato".



A escolha do nome se deu em homenagem ao autor italiano Danti Alighieri, o qual, em sua obra mais famosa Divina Comédia, narrou que o Vale dos Ventos seria a parte do inferno destinada aos devassos, os quais não controlam seus desejos sexuais.