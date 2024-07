PF apreende mais de 600 kg de cocaína em Brasilândia

Na noite deste domingo, 28 de julho, a Polícia Federal realizou uma apreensão significativa de cocaína em Brasilândia, no estado de Mato Grosso do Sul.

Durante uma fiscalização de rotina com o objetivo de combater o tráfico de drogas, contrabando e descaminho, os agentes abordaram um veículo tipo cegonha que estava estacionado à beira da rodovia no município de Brasilândia.

O motorista do veículo demonstrou um nervosismo extremo e não conseguiu justificar a rota incomum que estava seguindo. Diante das suspeitas, os policiais realizaram uma inspeção minuciosa no semirreboque do veículo e descobriram um compartimento oculto contendo substâncias análogas à cocaína.

Após uma verificação completa, foram encontrados diversos tabletes da droga, totalizando 613,6 kg. A apreensão representa uma importante ação no combate ao tráfico de drogas na região e reflete a eficácia das operações de fiscalização realizadas pela Polícia Federal.

A investigação sobre o caso continua, e as autoridades seguem trabalhando para identificar e prender todos os envolvidos na operação criminosa.

*As informações são do site da Polícia Federal