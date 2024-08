PF cumpre mandados em operação contra abuso sexual infantojuvenil em Corumbá

Divulgação

A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta terça-feira (20), em Corumbá, mandado de busca e apreensão, expedido pela Vara Criminal da Comarca local, com a finalidade de combater crimes de abuso sexual infantojuvenil na internet.

O cumprimento do mandado resultou na apreensão de mídias com conteúdo digital, que serão submetidas a análises periciais e instruirão as investigações, no intuito de identificar os demais envolvidos na rede criminosa de produção e compartilhamento de material de abuso sexual infantojuvenil em ambiente cibernético.

Esta é a 7ª fase da Operação Nicolau, que faz parte de um esforço contínuo da Polícia Federal em reprimir a produção, posse e divulgação de imagens e vídeos de abuso sexual de crianças e adolescentes.