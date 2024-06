PF desarticula organização criminosa de tráfico internacional de drogas

Polícia Federal em MS / Divulgação

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira, 26, no estado do Paraná, a Operação Siracusa, que tem por objetivo promover a descapitalização patrimonial e a desarticulação de uma organização criminosa.

Esta organização, por meio de um complexo esquema estruturado, traz drogas ilícitas do Paraguai e as distribui em diversas localidades do Brasil.

A investigação teve início com a apreensão de uma quantidade significativa de entorpecentes na cidade de Eldorado, no Mato Grosso do Sul.

Na ação, estão sendo cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, dois mandados de prisão, além de oito mandados de sequestro de bens e valores de pessoas físicas e jurídicas.