PF prende duas pessoas por falsidade ideológica

A Polícia Federal prendeu, nesta quarta-feira (11), duas pessoas pela prática do crime de falsidade ideológica. O flagrante ocorreu quando um casal de nacionalidade paraguaia compareceu na Unidade de Migração da Polícia Federal em Ponta Porã para confecção da Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM).

Os dois apresentaram declaração de residência assinada por uma advogada, de nacionalidade brasileira, indicando que eles moravam em Ponta Porã. Após levantamentos feitos por policiais federais, verificou-se que no endereço funcionava o escritório de advocacia da declarante e que ela já havia declarado, sempre com a finalidade de confecção da Carteira de Registro Nacional Migratório, que outros sete cidadãos paraguaios residiam no mesmo endereço.

Os autuados admitiram que moravam em Pedro Juan Caballero/PY e que apenas estavam seguindo as orientações da advogada. Os indivíduos foram presos em flagrante pelo crime de falsidade ideológica.

*As informações são do site da Polícia Federal