PM aprende adolescente e prende homem por roubo e tráfico em Bela Vista

Abordagem no bairro Espírito Santo / Divulgação

Na manhã de 11 de setembro, a Polícia Militar de Bela Vista foi acionada após o roubo de uma motocicleta. As equipes da Radiopatrulha iniciaram buscas e localizaram um homem com as características descritas pela vítima.

Durante a abordagem, no bairro Espírito Santo, os policiais encontraram a chave da motocicleta roubada no bolso do suspeito, que confessou ter participado do crime com o uso de arma de fogo e apontou outros envolvidos.

A PM localizou um adolescente que também participou do roubo e revelou que a motocicleta estava com um terceiro homem. Na casa desse terceiro suspeito, a polícia encontrou a motocicleta escondida no quintal.

Além disso, durante as buscas, foram apreendidos 1 kg de maconha e uma espingarda de calibre 32, sem documentação. Os envolvidos foram detidos e levados à delegacia.