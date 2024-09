PM fecha "boca de fumo" em Guia Lopes da Laguna

Na tarde da última segunda-feira (16), por volta das 16h, equipes do 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizaram uma operação que resultou no fechamento de um ponto de venda de drogas em Guia Lopes da Laguna e na prisão de quatro indivíduos.



Durante um patrulhamento de rotina, a Radiopatrulha de Jardim avistou um homem em uma esquina que, ao perceber a aproximação da viatura, demonstrou nervosismo e tentou se afastar rapidamente, levantando suspeitas. Os policiais realizaram a abordagem e encontraram com ele uma trouxinha de substância análoga à maconha. Questionado, o homem revelou que havia comprado a droga por R$ 10,00 e indicou o local do tráfico.



Com as informações obtidas, os policiais solicitaram apoio das guarnições da Força Tática, da Radiopatrulha de Guia Lopes da Laguna e do 3º GPM do Boqueirão, e se deslocaram até o ponto indicado. Ao chegarem, três indivíduos tentaram fugir para o interior de uma residência, mas foram interceptados no quintal. Durante a busca pessoal, foi encontrada uma quantia em dinheiro com um dos abordados, enquanto outro carregava uma pochete com uma embalagem contendo mais maconha.



Um dos detidos informou que o local funcionava como ponto de venda de drogas. Diante da situação, o autor do tráfico apontou onde estavam mais substâncias, além de uma arma de fogo adaptada para o calibre .22 e diversos objetos sem comprovação de origem.



Os quatro homens foram conduzidos à Polícia Civil de Guia Lopes da Laguna, junto com as drogas e a arma apreendida, para as devidas providências legais. A ação reflete o empenho da polícia no combate ao tráfico de drogas na região.