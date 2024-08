PM prende suspeito de tráfico na Vila Pinheiro

Droga e equipamentos apreendidos / Divulgação

A equipe de Força Tática da Polícia Militar prendeu um jovem de 20 anos, suspeito de vender drogas na região de Vila Pinheiro, Vila Fragelli e bairros próximos em Aquidauana. A prisão aconteceu nesta quinta-feira, 9.

De acordo com as informações recebidas pela equipe, o jovem estaria utilizando uma bicicleta para fazer a entrega de drogas. Após receber essa denúncia, os policiais iniciaram um patrulhamento na área da Vila Fragelli, onde localizaram o suspeito nas proximidades da Rua Roque Floriano das Neves. Ao avistar a viatura, ele tentou fugir, mas foi alcançado e abordado pelos policiais.

Durante a revista pessoal, os agentes encontraram uma porção de maconha pesando aproximadamente 5,5 gramas no bolso esquerdo da calça do suspeito. Além disso, foram encontrados dois tabletes da mesma substância, pesando cerca de 10 e 11 gramas, escondidos nos tênis do jovem. O celular dele também foi apreendido e apresentou mensagens indicando uma negociação de entorpecentes.

Os policiais então seguiram até a residência do suspeito, localizada na Vila Pinheiro. A entrada no quarto do rapaz foi autorizada pela sua mãe e seu padrasto. No quarto, foram encontradas quatro porções adicionais de maconha, totalizando cerca de 45 gramas, bem como uma balança de precisão e uma carteira contendo R$130 em dinheiro. A substância apreendida somou aproximadamente 72 gramas.

A mãe do suspeito informou que reside com ela e que, atualmente, não possui um emprego fixo, tendo deixado seu último trabalho há cerca de um mês.

O jovem foi encaminhado à Delegacia de Polícia juntamente com os materiais apreendidos para a tomada das providências legais cabíveis.