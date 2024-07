Polícia apreende 1.7 tonelada de maconha avaliada em R$ 3 milhões

As polícias Militar e Rodoviária Federal apreenderam na manhã do dia 14 de julho (domingo), por volta das 06h00, 1,7 Tonelada de maconha, avaliada em R$ 3 milhões.

A guarnição de serviço realizava policiamento ostensivo e preventivo, pela MS-178 no trevo com a BR-267, quando uma camionete de cor prata não obedeceu a ordem de parada emanada pela equipe policial, iniciando uma fuga pela BR-267.

No decorrer do acompanhamento tático, uma equipe da PRF que realizava policiamento pela região, prestou apoio, com o intuito de abordarem a referida camionete.

Em determinado momento, o condutor perdeu o controle do veículo, vindo a capotar a beira da BR-267, esparramando diversos tabletes de maconha na pista. De imediato, os policiais militares prestaram socorro ao condutor da camionete, conduzindo-o até o hospital da cidade de Jardim.

Após a pesagem, a droga apreendida totalizou 1715 kg (um mil, setecentos e quinze quilogramas), divididos em 1718 (um mil, setecentos e dezoito) tabletes, causando o prejuízo de R$3.430.000,00 (três milhões, quatrocentos e trinta mil reais) ao crime organizado. Foi constatado, ainda, que o condutor possuía em seu desfavor um Mandado de Prisão em aberto.

O autor, um homem de 24 anos, o veículo e a droga apreendida, foram apresentados na Polícia Civil de Jardim, para as providências cabíveis.