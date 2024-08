Polícia Civil e PRF desmantelam quadrilha do tráfico em Dourados

Droga apreendida / Divulgação

Em uma operação conjunta realizada ontem, a Polícia Civil, por meio do SIG/NRI da delegacia de Dourados, e a PRF (Polícia Rodoviária Federal) desarticularam um esquema de tráfico de drogas que operava entre Ponta Porã e Minas Gerais. O grupo investigado transportava entorpecentes de Ponta Porã para Dourados, utilizando dois veículos: um para transporte da droga, camuflada em um compartimento oculto, e outro como batedor de estrada.

Após cerca de 30 dias de monitoramento, as forças policiais conseguiram identificar o padrão de operação dos criminosos. Por volta das 17h de ontem, a equipe abordou um veículo GM/ONIX prata, conduzidos por um homem de 51 e outro de 32 anos, como passageira. Dentro do carro, foi descoberto um compartimento oculto contendo 32 quilos de pasta base de cocaína.

Simultaneamente, outra equipe seguiu o veículo Mitsubishi/L200, que se supunha ser o principal veículo do esquema. Embora o veículo tentasse fugir, foi abordado na residência do suspeito, localizada no bairro Esplanada. Apesar das negativas dos envolvidos, ambos foram detidos em flagrante pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico. Os veículos e as drogas foram apreendidos e estão sob custódia.