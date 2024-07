Polícia Civil incinera mais de 1,5 tonelada de entorpecentes em Vicentina

Droga foi apreendida em últimas operações / Divulgação

Na manhã desta sexta-feira, 5, a Delegacia de Polícia de Vicentina, em ação coordenada pela Polícia Civil, realizou a incineração de mais de 1,5 mil tonela de drogas, predominantemente maconha e skunk. Todo o procedimento seguiu rigorosamente as diretrizes da lei de drogas, com autorização judicial e informação ao Ministério Público Estadual, à Delegacia Regional de Fátima do Sul, ao Núcleo Regional de Perícias de Fátima do Sul e à Vigilância Sanitária.

As drogas foram apreendidas no último mês como resultado das operações de combate ao tráfico na região, representando um golpe significativo estimado em mais de 11 milhões de reais contra o crime organizado.

Estiveram presentes na incineração equipes da Delegacia de Polícia de Vicentina, do 14º Batalhão da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, da Perícia Oficial e da Vigilância Sanitária.