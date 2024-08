Polícia Civil prende autor de maus-tratos a animais em Taquarussu

Animal resgatado e levado ao veterinário / Divulgação

Na tarde desta quinta-feira, 1, a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso Sul, por intermédio da Delegacia de Taquarussu/MS, após confirmação de denúncia anônima, prendeu em flagrante um homem de 41 anos, pelo crime de maus-tratos a animais. No imóvel dele foi encontrado um cachorro visivelmente doente, com as patas machucadas, magro, sem comida e água.

Em pesquisa aos sistemas policiais, apurou-se que o autor em questão possuía registro de ocorrência anterior por delito do gênero, ocorrido no município de Ivinhema. Na ocasião, ele teria ferido a boca de um cachorro utilizando-se de uma faca.

Diante dos fatos, ele foi recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia de Taquarussu e posteriormente foi recambiado para a carceragem da 1ª Delegacia de Nova Andradina.

Com o auxílio da ONG “Esperança, a Voz dos Animais”, o cachorro foi resgatado, abrigado e conduzido até uma clínica veterinária para os devidos cuidados.