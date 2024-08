Polícia Civil prende homem por descumprir medida protetiva de urgência em Corumbá

Delegacia de Corumbá / Divulgação

A Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Corumbá efetuou, nesta terça-feira (6), a prisão preventiva de um homem de 32 anos. O mandado foi cumprido após o indivíduo repetir a violação de uma decisão judicial que impunha medidas protetivas de urgência, proibindo-o de se aproximar e contatar a vítima, uma mulher de 35 anos, por qualquer meio de comunicação.

A prisão ocorreu no bairro Centro de Corumbá. De acordo com as investigações, a vítima havia registrado um Boletim de Ocorrência no dia 2 de abril de 2024, relatando ameaças e perseguição por parte do autor. Na ocasião, a mulher solicitou medidas protetivas após sofrer violência doméstica. A Justiça concedeu a proteção solicitada.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem não aceitava o término do relacionamento e começou a seguir a vítima em seu local de trabalho, além de ameaçar sua integridade física. Em seu relato, a mulher informou que o agressor utilizava celulares de terceiros para contatá-la, desrespeitando as ordens judiciais.

A prisão foi efetivada depois que a vítima denunciou, em 22 de junho de 2024, que o homem havia novamente violado as medidas protetivas ao tentar se comunicar com ela por telefone. A equipe da Seção de Investigações Gerais da DAM localizou e prendeu o homem, que foi levado à Unidade Policial para as providências legais. Ele permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça seu compromisso com o combate à violência doméstica e continua a agir de forma rigorosa para garantir a segurança das vítimas.