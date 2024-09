Polícia procura por suspeito de tentar matar morador em incêndio na Capital

Denúncias são anônimas / Divulgação/PCMS

Após três meses de investigação, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e de Proteção à Pessoa), concluiu na última sexta-feira, 6 o inquérito sobre um homicídio qualificado tentado ocorrido na noite do Dia das Mães deste ano, em Campo Grande. Na ocasião, uma casa foi incendiada no bairro Monte Castelo.

A investigação incluiu diligências de campo, busca domiciliar, oitivas e prisões temporárias e preventivas. Seis pessoas foram identificadas como autoras do crime, sendo quatro adultos e dois adolescentes. Entre os adultos, três estão presos (com idades de 20, 25 e 32 anos), e um, de 24 anos, ainda está foragido. Os dois adolescentes envolvidos têm 17 anos e são investigados pela DEAIJ (Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude).

A vítima, um homem de 41 anos, havia perseguido um dos autores na noite anterior ao crime. O autor estava carregando dois televisores, que foram deixados para trás quando ele fugiu. O homem recolheu os aparelhos e os entregou a uma vizinha, tentando localizar o proprietário.

No dia seguinte, o homem que havia deixado os televisores, junto com outros três adultos e dois adolescentes, foi até a casa da vítima. Eles agrediram o homem, que foi deixado caído e teve sua casa incendiada ao final. A vítima foi socorrida por vizinhos antes que as chamas o atingissem e foi levada ao hospital, onde ficou em coma por vários dias, mas sobreviveu.

Para denúncias sobre homicídios, ligue para (67) 99217-1527.