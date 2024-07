Polícia recupera celulares furtados em Guia Lopes da Laguna

Divulgação

No início da noite do dia 22 de julho (segunda-feira), por volta das 19h, Ação Conjunta da Polícia Militar e Polícia Civil, resulta na recuperação de celulares furtados da APAE, em Guia Lopes da Laguna.

Durante o serviço ordinário, a guarnição PM de Guia Lopes da Laguna, foi informada a respeito de um furto ocorrido na APAE, na qual foram subtraídos do local 2 (dois) aparelhos celulares e 8 (oito) Tablets.

Imediatamente, os policiais militares solicitaram apoio da Radiopatrulha de Jardim e da Equipe da Polícia Civil, para em conjunto, realizarem diligências pelo município.

Após consultarem as imagens das câmeras presentes no local do furto, as guarnições identificaram o autor. Em posse das informações, as equipes se deslocaram para um imóvel, que com a anuência da moradora, localizaram os aparelhos furtados, sendo um celular Iphone e um celular Xiaomi, além dos Tablets. O autor não, até o presente momento, não foi localizado.

Diante dos fatos, os aparelhos recuperados foram apresentados na Polícia Civil de Guia Lopes da Laguna, para as providências cabíveis.