Policial Penal é preso por tráfico de drogas em operação da FICCO/MS

Divulgação

Na última sexta-feira, 12, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Mato Grosso do Sul (FICCO/MS) realizou uma operação que culminou na prisão em flagrante de um policial penal por tráfico de drogas. A ação, que contou com o apoio da Polícia Rodoviária Estadual, teve como cenário o Distrito de Itaporã, onde foram apreendidos aproximadamente 1,5 kg de substâncias ilícitas.

O policial penal estava lotado na Prisão Estadual de Dourados e foi detido após as drogas serem encontradas escondidas sob o banco traseiro de um veículo de sua propriedade. Ele agora enfrenta acusações relacionadas ao tráfico de drogas, conforme informado pelas autoridades responsáveis.

A FICCO/MS, composta pela Polícia Federal, SENAPPEN, AGEPEN, PMMS, PCMS e PRF, tem como missão integrar e cooperar entre os órgãos de segurança pública para prevenir e reprimir o crime organizado e a criminalidade violenta na região.

Autoridades destacaram a importância da ação conjunta e reforçaram o compromisso em combater de forma eficaz as atividades ilícitas que ameaçam a segurança e a ordem pública no estado.

*As informações são do site da Polícia Federal