Homem é preso e armas de fogo e munições apreendidos em Dois Irmãos do Buriti

Divulgação

As Polícias Civil e Penal de Mato Grosso do Sul realizaram uma operação na manhã de hoje, 4, que resultou na apreensão de armas de fogo e munições em Dois Irmãos do Buriti.

A ação foi coordenada pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (GARRAS) e contou com o apoio da Polícia Penal.

A operação teve início após informações da Polícia Penal indicarem que um homem estaria armazenando em sua residência armas de fogo, munições e rádios comunicadores, com a intenção de utilizá-los em crimes graves, como roubos. A ação policial ocorreu no centro da cidade, onde foi efetuada a prisão em flagrante de um homem de 36 anos.

Durante a operação, foram apreendidas três armas de fogo modificadas para o calibre .22, 21 munições do mesmo calibre, além de dois rádios comunicadores.

O suspeito, que já possui antecedentes criminais por tráfico de drogas, foi detido e encaminhado à delegacia, onde responderá por posse irregular de arma de fogo.