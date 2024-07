Pré-candidato a vereador em Dois Irmãos do Buriti é preso por tráfico de drogas (vídeo)

Divulgação

Na tarde deste domingo, 29, uma operação da Polícia Militar resultou na prisão de um homem de 30 anos, ex-assessor do prefeito e pré-candidato a vereador de Dois Irmãos do Buriti.

A abordagem ocorreu na Avenida Reginaldo Leme, durante uma ação de policiamento preventivo e ostensivo como parte da Operação Protetor das Fronteiras e Divisas.

Os policiais avistaram o veículo HYUNDAI/HB 20, que ao perceber a viatura, tentou mudar a direção e desistiu da manobra. A guarnição ordenou a parada utilizando a sirene, e ao se aproximar do veículo, notou uma lata de cerveja no interior e o comportamento nervoso do motorista.

Materiais apreendido - Divulgação

Durante a abordagem, o motorista negou ter consumido bebida alcoólica e possuir qualquer material ilícito no veículo.

Entretanto, a revista no carro revelou três embalagens de plástico contendo substâncias semelhantes à cocaína e pasta base, totalizando aproximadamente 4 gramas, além de notas falsas de R$ 100,00 e dinheiro em diversas quantias.

O motorista, que estava em posse de dois celulares e uma Identidade de Investigador Profissional, foi questionado sobre seu envolvimento com drogas e notas falsas, mas negou as acusações.

Com base nas evidências encontradas, a polícia deu voz de prisão ao suspeito, utilizando algemas para evitar tentativa de fuga.

Moradores já haviam denunciado que ele estaria envolvido no tráfico de drogas na cidade, operando um serviço de "disque drogas" e possivelmente andando armado.

O motorista foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Dois Irmãos do Buriti sem sinais de lesões corporais.

O caso segue sendo investigado.

Assista ao vídeo: