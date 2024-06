PRF apreende 1,5 tonelada de maconha em Vicentina

Droga apreendida / Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 1.538 kg de maconha, na manhã desta quarta-feira,26, em Vicentina.

Os policiais fiscalizavam na BR-376, quando abordaram um caminhão VW/9.150. Durante a fiscalização, o condutor, de 43 anos, não soube informar os motivos da viagem e disse que não transporta nenhuma carga, embora a carroceria do caminhão estivesse coberta por uma lona.

Em vistoria, os policiais encontraram vários fardos de maconha e 2 Kg de skunk. Durante o flagrante, a equipe também observou que um Honda/City desviou da fiscalização. Em contato com outra equipe em Ivinhema, o carro de passeio foi abordado e o motorista, de 46 anos, identificado como sendo o irmão do homem abordado no caminhão.

O homem que transportava a droga confessou que levaria o ilícito de Coronel Sapucaia até Piracicaba (SP). Ele disse também que o irmão fazia o serviço de batedor para a carga.

Os presos, os veículos e a droga foram encaminhados à Polícia Civil em Vicentina