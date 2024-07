PRF apreende 28 Kg de cocaína em Terenos

Na manhã deste domingo, 14 de julho, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma significativa apreensão de drogas na cidade de Terenos, Mato Grosso do Sul. Um total de 28 kg de cocaína foi descoberto durante uma operação de fiscalização na BR-262, após a abordagem de um veículo VW/Tiguan.

Segundo informações da PRF, o condutor do veículo, que alegou retornar de Corumbá, apresentou respostas inconsistentes ao ser questionado sobre os motivos de sua viagem. Desconfiados, os agentes solicitaram o auxílio dos cães farejadores da corporação, K9 Amélia e K9 Thor, que rapidamente indicaram a presença de substâncias ilícitas no interior do carro.

Após uma busca minuciosa, os policiais encontraram tabletes de cocaína escondidos no veículo. O motorista admitiu ter concordado em transportar a droga de Corumbá até Campo Grande. A ocorrência foi imediatamente encaminhada para a Polícia Civil de Terenos, que agora está encarregada de dar continuidade às investigações sobre o caso.

A PRF reforça seu compromisso em combater o tráfico de drogas nas rodovias federais e destaca a eficácia do trabalho em equipe, incluindo o emprego dos cães farejadores que são fundamentais na identificação de entorpecentes.

*As informações são do site da Polícia Rodoviária Federal