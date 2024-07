PRF apreende 98,3 kg de maconha na BR-262

Droga apreendida pela equipe / Divulgação

Na manhã desta quarta-feira, 10, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 98,3 kg de maconha e deteve o condutor do veículo, em Água Clara. Os agentes da PRF abordaram um VW Spacefox no KM 138 da BR 262, após o motorista apresentar respostas incoerentes às perguntas feitas pelos policiais, levantando suspeitas.

Durante a vistoria no veículo, os policiais encontraram vários tabletes de maconha escondidos. No total, foram confiscados 98,3 kg da droga. O condutor afirmou ter recebido a carga em Dourados, mas não sabia exatamente para qual destino ela seria levada. Além disso, não soube informar detalhes sobre a origem do veículo nem com quem o havia obtido.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal de Três Lagoas.