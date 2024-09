PRF recupera veículo em Bataguassu

APolícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo e prendeu um homem por receptação, na manhã desta quinta-feira (12), em Bataguassu (MS).

A equipe de policiais rodoviários federais abordou, no KM 18 da BR 267, o veículo Chevrolet Tracker, conduzido por um homem. Após vistoria veicular, os agentes constataram que se tratava de um veículo com registro de roubo na cidade de São Paulo, no final do mês passado.

Ao ser questionado, o homem disse que foi contratado para realizar o transporte do veículo de Sorocaba (SP) até a cidade de Dourados (MS).

O envolvido foi detido e encaminhado, juntamente com o veículo, para a Delegacia de Polícia Civil local.

*As informações são do site da Polícia Rodoviária Federal