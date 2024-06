Professora é encontrada morta dentro de rio em Costa Rica

A professora Ana Maria Ferreira Sobrinho, de 57 anos, que estava desaparecida desde segunda-feira (24), foi encontrada morta no Rio Sucuriú, em Costa Rica, na tarde de terça-feira (25).

A família procurava notícias da professora desde o fim da tarde de segunda-feira, segundo o Campo Grande News, depois que o marido chegou em casa e não a encontrou. Fotos dela foram espalhadas pelas redes sociais, boletim de ocorrência registrado e as buscas começaram.

Na tarde de ontem, ela foi encontrada morta no rio, cerca de 1 km abaixo da ponte do Sucuriú. No local estiveram equipes da Perícia Científica, Polícias Civil e Militar e Corpo de Bombeiros. O caso é investigado.