Selas avaliadas em R$ 5 mil são recuperadas e homem preso em Ribas do Rio Pardo

Selas serão entregues para o proprietário / Divulgação

A equipe da Delegacia de Ribas do Rio Pardo solucionou um caso de furto em uma fazenda, recuperando duas selas avaliadas em R$ 5 mil. Segundo informações, o gerente da fazenda compareceu à delegacia na última segunda-feira, 16, para relatar que duas selas foram furtadas na noite da última sexta-feira, 12.

Após investigações iniciadas na segunda-feira, a equipe identificou o suspeito, de 36 anos, que admitiu a culpa. Ele informou que vendeu as selas para outra pessoa, que não sabia da origem ilícita dos objetos.

Os policiais entraram em contato com o comprador, que corroborou a história do suspeito e prontamente entregou as selas na delegacia. As selas foram devolvidas ao proprietário após o registro dos depoimentos de todas as partes envolvidas na investigação.

O rapaz será indiciado pelo crime de furto, e o inquérito policial será concluído e encaminhado ao Poder Judiciário após a finalização das diligências.