Sucuri de 6,5 metros de comprimento é morta a tiros em Bonito

Sucuri foi morta a tiros / Reprodução, Campo Grande News

Batizada de "Anajulia", a sucuri famosa em Bonio, foi encontrada morta a tiros neste fim de semana. O corpo da cobra foi encontrado boiando no Rio Formoso, em Bonito. O animal tinha 6,5 metros de comprimento.

Anajulia foi mostrada em vários documentários e ficou conhecida internacionalmente, segundo o Campo Grande News. O documentarista Cristian Dimitrius recebeu a notícia e postou nas redes sociais.

Cristian conta sobre sua relação com a sucuri que conheceu há dez anos, pelas redes sociais. Segundo ele, o encontro com Anajulia acontecia anualmente. "Chegamos até a entender um pouco o seu padrão de comportamento". As imagens da sucuri acasalando em Bonito até viralizaram nas redes.

"Sinto que perdi uma amiga, um membro da família, um ser especial ao qual passei muitos momentos especiais juntos", comentou Cristian. Na publicação, ativistas e documentaristas cobram por investigação sobre a morte da sucuri.

A PMA (Polícia Militar Ambiental) informou que não foi acionada para atender o caso durante o final de semana e está tentando descobrir o local exato em que a sucuri foi encontrada.