Suspeito de estuprar menino de 9 anos é linchado por populares em Corumbá

Delegacia de Corumbá / Polícia Civil

Boliviano de 63 anos foi linchado por populares e preso por suspeita de tentativa de estupro de vulnerável contra um menino de 9 anos, na noite de ontem (24), no bairro Cravo Vermelho III, parte alta de Corumbá.

Segundo Diário Corumbaense, a Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local, teve que conter populares que estavam linchando o suspeito. Ele ficou com escoriações no rosto, braço, peito e barriga, estava sem camisa, de calça jeans e tênis, além de exalar forte odor de bebida alcoólica.

Em conversa com uma testemunha, ela contou que o filho e outros amigos, estavam brincando na rua, quando o menino foi correndo até ela dizendo que um homem estava pedindo para as crianças colocarem o órgão genital dele na boca.

Neste momento ela viu o boliviano descendo a rua Quinze de Novembro sentido a uma alameda, arrumando o zíper da calça próximo da vítima, um menino de 9 anos, que saiu correndo e chorando.

A mulher passou a seguir o indivíduo, que correu e entrou em uma casa, quando populares passaram a agredi-lo em um cômodo, no fundo da residência.

O menino, junto a mãe, afirmou que o indivíduo se aproximou dele e tentou tocá-lo.

A testemunha que seguiu o suspeito, e a mãe do menino, também foram levadas para o Distrito Policial.