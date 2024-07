Suspeito de furtos em série em escolas públicas da Capital é preso

Furtos causam gasto de litros de água / Divulgação

Na quinta-feira, 4, a equipe da DERF (Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos), efetuou a prisão em flagrante de um indivíduo responsável por uma série de furtos em escolas públicas e estabelecimentos comerciais no centro de Campo Grande. O suspeito tinha como alvo principal as escolas públicas, de onde retirava todas as torneiras dos filtros e banheiros para vendê-las ou trocá-las por drogas.

Esses crimes causaram significativos transtornos aos funcionários e alunos das escolas, pois os furtos eram realizados durante a madrugada, quando o autor arrancava as torneiras, deixando a água jorrando com grande pressão por horas. Os danos só eram percebidos no dia seguinte, provocando inundações em salas de aula e outros cômodos, resultando em perdas materiais significativas.

Após uma investigação minuciosa, com informações colaborativas da Polícia Militar e Guarda Civil Metropolitana, o indivíduo foi localizado na Estrada para a Gameleira, km 25, logo após o último furto na Escola Coração de Maria, onde foram roubadas 6 torneiras de água.

Durante as diligências, foi comprovada a autoria de 7 furtos qualificados, considerando que foram cometidos à noite, durante o repouso noturno. O suspeito, que já tem um histórico criminal extenso, foi indiciado por todos os crimes, e foi solicitada sua prisão preventiva ao Poder Judiciário, que deve decidir nos próximos dias.