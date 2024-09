Suspeitos de esfaquear casal durante roubo de celular são presos em Dourados

Celulares recuperados / Divulgação

Na manhã de ontem (12), agentes da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Dourados receberam informações de que um casal havia sido vítima de um roubo majorado, em sua própria casa, na noite da última quarta-feira (11).

De acordo com o apurado, dois irmãos gêmeos, de 21 anos, de origem venezuelana, que tiveram sua motocicleta incendiada naquele dia na região do Jardim Ouro Verde teriam ido até a residência da vítima para que ela informasse quem teria sido o autor do fato.

No local, a dupla invadiu a casa com facas e passou a ameaçar o casal. Durante a situação, o homem foi esfaqueado na região da orelha e do abdômen e dois aparelhos celulares, um da esposa e outro do marido, foram subtraídos.

Imediatamente, a equipe de investigação passou a realizar diligências, tendo localizado um dos autores em sua residência na região do Jardim Guanabara. Ele foi detido no local.

Na sequência, os policiais conseguiram localizar os aparelhos celulares roubados, que haviam sido enterrados em um matagal na região do Jardim Pelicano.

O gêmeo localizado foi conduzido à 2ªDP/Dourados, onde foi autuado em flagrante pelo crime de roubo majorado.