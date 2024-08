'Tom Cruise' é assassinato a tiros em Campo Grande

Socorro foi acionado, mas homem já estava sem vida / Midiamax

Marcos Roberto dos Santos, de 42 anos, conhecido como ‘Tom Cruise’, foi assassinado a tiros na noite de sexta-feira (2) no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande. O crime ocorreu na frente da tia da vítima, quando a casa foi invadida pelos atiradores.

De acordo com o relato da tia, por volta das 22h, ela e Marcos estavam deitados quando os criminosos arrombaram a porta da cozinha. Os assaltantes se dirigiram diretamente a Marcos, que estava deitado, e dispararam pelo menos três vezes.

Conforme o site Midiamax, os tiros atingiram o rosto e as pernas de ‘Tom Cruise’, que morreu no local. Após o ataque, os autores do crime fugiram, e a tia da vítima não conseguiu identificar os responsáveis. Vale destacar que, no dia 25 de julho, Marcos havia sido alvo de uma tentativa de homicídio. O caso está sendo investigado pela Polícia Militar e Civil e será registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.