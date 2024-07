Trabalhadoras de Aquidauana e Anastácio denunciam 'calote' de empresária

Ilustrativa / Arquivo

Seis trabalhadoras de Aquidauana e Anastácio alegam ter sido vítimas de um golpe após prestarem serviços de alimentação por quase um mês sem receber pagamento.

Elas foram contratadas por uma mulher de 37 anos, que se apresentou como empresária e responsável por uma empresa terceirizada que fornecia alimentação para uma fábrica.

As trabalhadoras, que atuaram por aproximadamente um mês, esperavam receber os valores combinados, mas até o momento não obtiveram nenhuma compensação financeira. Algumas delas conseguiram revender parte dos alimentos, mas o saldo devido ainda chega a R$ 9 mil.

"Ela (contratante) sumiu e não falou mais nada. Não deu satisfação. Ela diz que deposita e não paga", relatou uma das trabalhadoras, expressando a frustração do grupo.

Diante da situação, elas decidiram ingressar com uma ação no Ministério Público do Trabalho na tentativa de resolver o impasse.

Além deste caso, outras ocorrências semelhantes já foram registradas em Mato Grosso do Sul, apontando a mulher como suspeita de estelionato.