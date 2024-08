Traficante de drogas foragido é preso na fronteira com o Paraguai

Homem foi levado para a delegacia / Divulgação

Na tarde da última quarta-feira, 27, durante diligências investigativas acerca do paradeiro de um condenado pelo crime de tráfico de drogas, policiais civis do GARRAS (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros), identificaram que o criminoso, dois mandados de prisão em aberto, estaria na cidade de Ponta Porã.

Considerando a atribuição do GARRAS de realizar diligências que tragam maior probabilidade de enfrentamento ou risco aos policiais durante sua execução, a Especializada vem empenhando visando levantamento de informações atinentes a mandados de prisão em aberto pela prática de crimes graves, como roubo e outros crimes violentos análogos.

A investigação apurou que o homem, de 38 anos, teria envolvimento com tráfico de drogas e porte de arma de fogo, estaria escondido em uma residência no Jardim Nova Ponta Porã onde, após incursão, conseguiram efetuar a prisão do foragido.

O criminoso foi conduzido à 1ª Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã.