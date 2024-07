Traficante é preso em Terenos com droga escondida em braço engessado

Polícia desconfiou e identifou crime / Divulgação

Na tarde de sexta-feira, 26, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) realizou uma apreensão importante na BR 262, próximo a Terenos, MS. Durante uma abordagem de rotina, os policiais interceptaram um veículo com placas bolivianas. Durante a verificação dos documentos dos ocupantes, notaram algo suspeito: o passageiro no banco traseiro, um jovem de 21 anos, apresentava o braço engessado de maneira incomum.

Ao ser questionado, o passageiro confessou estar transportando 2 kg de pasta base de cocaína escondidos sob o gesso, com destino a Campo Grande. Ele explicou que havia pegado carona em Miranda com os outros dois ocupantes do veículo, os quais não tinham conhecimento da droga.

O indivíduo foi detido e conduzido à Polícia Federal em Campo Grande.