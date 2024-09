Trio morre após confronto com a PM em Aquidauana

Divulgação

Leonardo de Lima Medeiros, 28 anos, Lucas de Moura Escobar, 29 anos, e Juan Thalles Miranda dos Santos, 29 anos, morreram em um confronto com a Polícia Militar na noite de sexta-feira (06).

A operação ocorreu após uma denúncia de que os suspeitos, fortemente armados, estavam disparando tiros em uma propriedade rural no distrito de Cipolândia, em Aquidauana, assustando os moradores vizinhos.

Além dos três homens, duas mulheres também foram encontradas no local durante a ação.

Polícia Militar apreende drogas, armas e até drone em operação que termina com três mortos em confronto - Divulgação

Ao chegarem à chácara, duas equipes da Força Tática cercaram a área e se depararam com os suspeitos armados. Mesmo após ordens para largarem as armas, os criminosos as apontaram contra os policiais, que reagiram, resultando em troca de tiros. Os homens portavam um revólver calibre 32, uma pistola calibre 380 e uma espingarda calibre 20.

Além das armas, foram apreendidos sete tabletes de maconha, um drone e sete celulares. Todos os suspeitos, que possuíam antecedentes criminais, foram socorridos, mas não resistiram. Um macaco-prego, mantido em condições precárias na propriedade, também foi resgatado.

O caso segue em investigação.

