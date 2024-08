Vândalos destroem cerca de propriedade em Camisão

Reprodução

Vândalos colocaram em risco a segurança de 68 animais domésticos abrigados na propriedade da artista plástica Miriam Diacopulos, 70 anos, no distrito de Camisão, em Aquidauana. De acordo com a artista, quatro mourões da base da cerca foram abaixo depois que um veículo motorizado foi usado para forçar uma das estruturas, carregando as demais. Amedrontada, a artista registrou um boletim de ocorrência e, agora, o caso será apurado pela Polícia Civil.



Miriam relata que precisou improvisar uma estrutura até refazer a cerca, mas o medo permanece. Além dele, também há a dúvida sobre as motivações do responsável ou responsáveis pela ação. Ela explicou que, por volta das 4 horas, o caseiro da propriedade percebeu os danos na cerca. Na base da cerca, do lado de fora da propriedade, é possível visualizar as marcas de um veículo semelhante a um triciclo que forçou a base e deu marcha ré para derrubá-la por completo.



Mesmo com a aparente motivação de fragilizar os animais, nenhum fugiu, garante Miriam. “Eles são muito bonzinhos, não saíram. Assim que vi a cerca, corri para contar e estavam todos lá”. Vivem com ela 28 cães e 40 gatos de raças diversas, especialmente puros vira-lata. Os filhos, como diz a artista plástica, foram recolhidos pelas ruas de Aquidauana em condições adversas de vulnerabilidade e, agora, têm lar, proteção e comida.



A infraestrutura de atendimento aos animais é garantida apenas por Miriam que, esporadicamente, recebe doações sempre bem-vindas de ração.





